أول قرار لمنظمي نصف ماراثون بكين بعد تباطؤ 3 عدائين أفارقة عمدا لمنح الفوز لنجم صيني (فيديو)
جرد العداء الصيني هي جي، من لقبه كفائز بالمركز الأول في نصف ماراثون بكين نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أكد تحقيق أن 3 متسابقين أفارقة أبطأوا سرعتهم حتى يمنحوه فرصة الفوز بالسباق.
وتم استبعاد المتسابقين الأربعة وتعين عليهم إعادة ميدالياتهم والجوائز المالية.
وكان مستخدمو الإنترنت الصينيين قد شاركوا مقطعا مصورا للحظات الأخيرة في السباق الذي أقيم الأحد الماضي، للاشتباه في أنه تم تزويره.
4月14日，北京半程马拉松比赛现场疑似出现假赛，引发大众质疑。视频中，比赛最后几百米，中国选手何杰原本落后，但3位外籍运动员中有人回头摆手疑似示意何杰反超，又示意队友减速。最终，何杰在默契中完成反超，以一秒优势夺冠。— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) April 14, 2024
这一戏剧性画面引发大众质疑。… pic.twitter.com/dRWxbBcIhB
وأظهر المقطع المصور ثلاثة متسابقين من شرق إفريقيا وهم يسمحون للمتسابق هي جي، أفضل عداء صيني للمسافات الطويلة، بأن يتخطاهم قبل وقت قصير من وصولهم إلى خط النهاية.
وتعمد المتسابقون الثلاثة إبطاء سرعتهم، وفق بيان صادر عن لجنة التحقيق في السباق.
وقالت اللجنة إن العدائين الأربعة تم اختيارهم كمتنافسين في الأساس من قبل أحد الرعاة، لكن المنظمين الأساسيين لم يكونوا على علم بهذا.
ولم يقر البيان بما إذا كان السباق قد تم تزويره أم لا، لكنه قدم اعتذارا.
وقالت اللجنة في بيانها "نعبر عن عميق وخالص اعتذارنا إلى العالم ولكل فرد في المجتمع لأننا لم نكتشف الأخطاء ونصححها في الوقت المناسب في هذا السباق".
وفقدت شركة "تشونغاو لوباو سبورتس مانجمينت"، المنظم الأساسي للسباق، حقها في استضافة نصف ماراثون بكين كعقاب لها.
المصدر: أ ب