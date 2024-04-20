أول قرار لمنظمي نصف ماراثون بكين بعد تباطؤ 3 عدائين أفارقة عمدا لمنح الفوز لنجم صيني (فيديو)

جرد العداء الصيني هي جي، من لقبه كفائز بالمركز الأول في نصف ماراثون بكين نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أكد تحقيق أن 3 متسابقين أفارقة أبطأوا سرعتهم حتى يمنحوه فرصة الفوز بالسباق.

وتم استبعاد المتسابقين الأربعة وتعين عليهم إعادة ميدالياتهم والجوائز المالية.

وكان مستخدمو الإنترنت الصينيين قد شاركوا مقطعا مصورا للحظات الأخيرة في السباق الذي أقيم الأحد الماضي، للاشتباه في أنه تم تزويره.

وأظهر المقطع المصور ثلاثة متسابقين من شرق إفريقيا وهم يسمحون للمتسابق هي جي، أفضل عداء صيني للمسافات الطويلة، بأن يتخطاهم قبل وقت قصير من وصولهم إلى خط النهاية.

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وتعمد المتسابقون الثلاثة إبطاء سرعتهم، وفق بيان صادر عن لجنة التحقيق في السباق.

وقالت اللجنة إن العدائين الأربعة تم اختيارهم كمتنافسين في الأساس من قبل أحد الرعاة، لكن المنظمين الأساسيين لم يكونوا على علم بهذا.

ولم يقر البيان بما إذا كان السباق قد تم تزويره أم لا، لكنه قدم اعتذارا.

وقالت اللجنة في بيانها "نعبر عن عميق وخالص اعتذارنا إلى العالم ولكل فرد في المجتمع لأننا لم نكتشف الأخطاء ونصححها في الوقت المناسب في هذا السباق".

وفقدت شركة "تشونغاو لوباو سبورتس مانجمينت"، المنظم الأساسي للسباق، حقها في استضافة نصف ماراثون بكين كعقاب لها.

المصدر: أ ب