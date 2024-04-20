السويدي دوبلانتيس يعزز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة (فيديو)

عزز السويدي أرمان دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة مسجلا رقما مقداره 6.24 أمتار في لقاء جيامن الصيني ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وبدأ دوبلانتيس المنافسات في اللقاء الصيني متخطيا 5.62 أمتار، ثم 5.82 وبعدها 6 أمتار قبل أن يحطم الرقم القياسي العالمي الجديد من محاولته الأولى.

Rekor kırmaktan bıkmayan adam, yine rekor kırdı.



Armand Duplantis, sırıkla atlamada 6.24 metreye ulaşarak dünya rekoru kırdı. pic.twitter.com/nfe22HRrmq — De Marke Sports (@demarkesports) April 20, 2024

🇸🇪 Armand Duplantis, kendisine ait dünya rekorunu bir kez daha geliştirdi.



6.24



pic.twitter.com/3X1Ws9lVwJ — Socrates (@SocratesDergi) April 20, 2024

وسبق لدوبلانتيس أن فشل في محاولتين سابقتين لاجتياز هذا الارتفاع (6.24) في كليرمون فيران في فرنسا وفي بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في غلاسكو الشهر الماضي عندما أحرز الذهبية.

وكان دوبلانتيس يحمل الرقم القياسي العالمي السابق (6.23 أمتار) وسجله في يوجين الأمريكية منتصف سبتمبر من العام الماضي.

وهذه هي المرة الثامنة التي يعزز فيها دوبلانتيس (24 عاما) البطل الأولمبي والعالمي، الرقم القياسي العالمي منذ أن انتزعه من الفرنسي رينو لافيلني عام 2020.

المصدر: وكالات