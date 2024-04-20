 
مباشر

السويدي دوبلانتيس يعزز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة (فيديو)

الرياضة

السويدي دوبلانتيس يعزز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xe6i

عزز السويدي أرمان دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة مسجلا رقما مقداره 6.24 أمتار في لقاء جيامن الصيني ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وبدأ دوبلانتيس المنافسات في اللقاء الصيني متخطيا 5.62 أمتار، ثم 5.82 وبعدها 6 أمتار قبل أن يحطم الرقم القياسي العالمي الجديد من محاولته الأولى.

وسبق لدوبلانتيس أن فشل في محاولتين سابقتين لاجتياز هذا الارتفاع (6.24) في كليرمون فيران في فرنسا وفي بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في غلاسكو الشهر الماضي عندما أحرز الذهبية.

وكان دوبلانتيس يحمل الرقم القياسي العالمي السابق (6.23 أمتار) وسجله في يوجين الأمريكية منتصف سبتمبر من العام الماضي.

وهذه هي المرة الثامنة التي يعزز فيها دوبلانتيس (24 عاما) البطل الأولمبي والعالمي، الرقم القياسي العالمي منذ أن انتزعه من الفرنسي رينو لافيلني عام 2020.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا