الدوري الروسي.. روبين قازان ولوكوموتيف يفترقان على التعادل

تعادل نادي روبين قازان مع ضيفه لوكوموتيف موسكو بهدف لمثله، في مباراة أقيمت اليوم السبت لحساب الأسبوع الـ25 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 21 بهدف حمل توقيع فالنتين فادا، وأدرك ديميتري بارينوف هدف التعادل للضيوف بحلول الدقيقة 43.

وأكمل روبين المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76 بعد طرد مدافعه روستم أشورماتوف.

وبهذا التعادل، رفع لوكوموتيف رصيده إلى النقطة 38 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد روبين إلى 33 نقطة في المركز التاسع.

المصدر:sportbox