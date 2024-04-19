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يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام كالياري في وقت قاتل

الرياضة

يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام كالياري في وقت قاتل
AP
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نجا يوفنتوس من الخسارة أمام مضيفه كالياري بإدراكه التعادل 2-2 في وقت قاتل خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الجمعة لحساب المرحلة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح جيانلوكا جايتانو باب التسجيل لكالياري بحلول الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وبعدها بست دقائق، ضاعف ياري مينا النتيجة من ركلة جزاء ثانية، قبل أن يحرز دوسان فلاهوفيتش هدف تقليص الفارق ليوفنتوس في الدقيقة 62.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل مدافع كالياري، ألبرتو دوسينا هدف التعادل ليوفنتوس بالخطأ في مرماه (88).

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما وصل كالياري إلى 32 نقطة بالمركز الـ13.
المصدر: RT

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