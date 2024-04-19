النجم الجزائري بلايلي يصدر بيانا بعد واقعته المثيرة للجدل مع الحكمة غادة ماحات

تقدم مهاجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي باعتذاره للحكمة غادة ماحات، بسبب ما بدر منه تجاهها خلال إدارتها مباراة المولودية أمام وداد تلمسان في ربع نهائي كأس الجزائر لكرة القدم.

وأثار بلايلي ضجة واسعة في الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية، عندما ظهر في فيديو وهو يشتبك لفظيا مع الحكمة ماحات قبل أن يمسك بذراعها ليحاول منعها من إخراج البطاقة الصفراء بعدما قررت إشهارها له.

يوسف بلايلي يصنع الحدث بتصرفه مع حكمة مباراة مولودية الجزائر و وداد تلمسان pic.twitter.com/qR7NyoYB5q — El Capitano⭐ (@spuerlilo) April 14, 2024

ولطي صفحة ما حدث، نشر الدولي الجزائري بيانا عبر حسابه على منصة "إنستغرام" اعتذر فيه من الحكمة، حيث كتب: "عزيزتي الحكمة غادة ماحات،

أود أن أعتذر بشدة عن سلوكي خلال المباراة الأخيرة. أعلم أنني انجرفت في الضغط وعبرت عن إحباطي بشكل غير لائق تجاهك".

وأضاف مبديا ندمه: "أدرك أن هذا لم يكن عادلا مني وأنا نادم بشدة على تصرفي.. أدرك أنك كنت تبذلين قصارى جهدك لإدارة المباراة بشكل عادل ومحايد، وأؤكد لك أن رد فعلي لم يكن موجها إليك شخصيا. أعلم أن لديك دورا صعبا لتقومي به وأنا أحترم التزامك بالرياضة".

وأكمل: "أود أن أعتذر لك بشدة عن سلوكي غير اللائق وآمل أن تقبلي اعتذاري. أنا ملتزم بالعمل على إدارة التوتر والضغط لمنع حدوث ذلك مرة أخرى في المستقبل.. مرة أخرى، أنا آسف على تصرفاتي وأشكركم على تفهمكم".

يذكر أن لجنة الانضباط التابعة للرابطة الجزائرية لكرة القدم قررت تغريم بلايلي بسبعة آلاف دولار بسبب تلك الواقعة في المباراة التي انتهت بفوز المولودية على وداد تلمسان بهدفين دون رد.

المصدر: RT