 
مباشر

بدا بمظهر مختلف.. أول ظهور لنجم النصر السعودي بعد خضوعه لعملية تجميل

الرياضة

بدا بمظهر مختلف.. أول ظهور لنجم النصر السعودي بعد خضوعه لعملية تجميل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xe0i

بدا المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا المحترف في صفوف نادي النصر السعودي بمظهر مختلف كثيرا عما كان عليه في السابق، وذلك في أحدث ظهور له بعد خضوعه لجراحة تجميل.

واستغل تاليسكا فترة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مارس الماضي وغيابه عن الملاعب منذ ذلك الحين، وخضع لعملية تجميل في وجهه.

وأجريت العملية على فك اللاعب البرازيلي، وقالت تقارير إن العملية هي استجابة لطلب زوجته.

وانتشرت صورة التقطت حديثا لتاليسكا، أظهرت اختلافا كبيرا في شكل النجم البرازيلي بعد خضوعه لعملية تجميل.

وكان تاليسكا قد فاجأ مشجعي نادي النصر، بظهوره مؤخرا في مقطع فيديو وهو في إحدى عيادات التجميل وتقوم طبيبة بشرح ما ستقوم به من تعديلات في وجهه.

تجدر الإشارة إلى أن تاليسكا لن يتمكن من خوض أي مباراة مع النصر في ما تبقى من الموسم الحالي وذلك بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا