بدا بمظهر مختلف.. أول ظهور لنجم النصر السعودي بعد خضوعه لعملية تجميل

بدا المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا المحترف في صفوف نادي النصر السعودي بمظهر مختلف كثيرا عما كان عليه في السابق، وذلك في أحدث ظهور له بعد خضوعه لجراحة تجميل.

واستغل تاليسكا فترة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مارس الماضي وغيابه عن الملاعب منذ ذلك الحين، وخضع لعملية تجميل في وجهه.

تاليسكا مسوي عملية تجميل 😱 pic.twitter.com/Df9d83njMo — R (@920ll) April 19, 2024

وأجريت العملية على فك اللاعب البرازيلي، وقالت تقارير إن العملية هي استجابة لطلب زوجته.

@turkialsahli علق على عمليات تجميل تاليسكا pic.twitter.com/yGhIrLByW0 — سهم الهلال العطاوي (@1nawaf971) April 19, 2024

وانتشرت صورة التقطت حديثا لتاليسكا، أظهرت اختلافا كبيرا في شكل النجم البرازيلي بعد خضوعه لعملية تجميل.

وكان تاليسكا قد فاجأ مشجعي نادي النصر، بظهوره مؤخرا في مقطع فيديو وهو في إحدى عيادات التجميل وتقوم طبيبة بشرح ما ستقوم به من تعديلات في وجهه.

🚨🟡 بعد اصرار زوجته تاليسكا سيخضع لعملية تجميل 😅. pic.twitter.com/nxnv2cbPo0 — بيان النصر (@ByanNassr) April 16, 2024

تجدر الإشارة إلى أن تاليسكا لن يتمكن من خوض أي مباراة مع النصر في ما تبقى من الموسم الحالي وذلك بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات