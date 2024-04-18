لحظة إصابة حارس منتخب مصر أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي (فيديو)

أعلن نادى البنك الأهلي إصابة حارسه الدولي محمد أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ما يشكل ضربة معنوية قوية لمنتخب مصر في استحقاقاته المقبلة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة إصابة أبو جبل خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام طلائع الجيش 0-1 أمس الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.

لحظة إصابة أبو جبل حارس البنك الأهلي 🚑.. انفراد كورة بلس 👇 pic.twitter.com/DhOY3tfgHr — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 18, 2024

وظهر أبوجبل وهو يركض مسرعا من مرماه لقطع إحدى الكرات، لكنه سدد الكرة بشكل سيء قبل أن يسقط على الأرض ويمسك بقدمه لتخفيف الألم.

وذكر رئيس البنك الأهلي، أشرف نصار، في بيان رسمي أن نتيجة التشخيص المبدئي من جانب طبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء صور أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت وجود قطع في الرباط الصليبي.

وأكد نصار أن أبو جبل سيخضع لفحوصات جديدة للتأكد من الإصابة وذلك خلال 48 ساعة عقب الاختفاء التدريجي للورم.

وكان أبو جبل قد حرس عرين منتخب مصر خلال الدورة الودية الدولية التي خاضها في مارس الماضي بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، كبديل لحارس الأهلي محمد الشناوي المصاب بكسر في كتفه منذ النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا.

وتأتي إصابة أبو جبل لتضع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن في مأزق قبل خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 مع استمرار إصابة الشناوي.

المصدر: وكالات