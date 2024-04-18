رسميا.. إلغاء نظام إعادة المباريات في كأس إنجلترا

تقرر إلغاء مباريات الإعادة اعتبارا من الدور الأول لكأس إنجلترا لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل بحسبما أعلن الاتحاد المحلي للعبة اليوم الخميس.

وخلال السنوات الماضية، كانت المباريات التي تنتهي بالتعادل في كأس إنجلترا تعاد للمرة الثانية لتحديد المتأهل للدور المقبل.

وألغى الاتحاد الإنجليزي بالفعل مباريات الإعادة اعتبارا من الدور الخامس، وقال يوم الخميس، إنه تم الاتفاق على خطوة إلغائها تماما "في ضوء التغييرات في الجدول بسبب توسيع مسابقات الاتحاد الأوروبي.

فاعتبارا من الموسم المقبل، سيتضمن دوري أبطال أوروبا 64 مباراة إضافية، مما يزيد الضغط على الجدول المحلي.

وقال الاتحاد الإنجليزي، إن جميع أدوار كأس إنجلترا ستقام في نهاية الأسبوع بما في ذلك الدور الخامس الذي أقيم في منتصف الأسبوع خلال المواسم الخمسة الماضية.

ولن تكون هناك مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في عطلات نهاية الأسبوع المخصصة للدورين الرابع والخامس بالإضافة إلى الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا.

وتشارك فرق المستويين الثالث والرابع الإنجليزية في كأس إنجلترا في الجولة الأولى، مع انضمام أندية الدوري الممتاز ودوري تشامبيونشيب (الدرجة الأولى) اعتبارا من الدور الثالث.

وينطلق الموسم الجديد 2024-2025 في الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف أغسطس المقبل.

المصدر: أ ف ب