نيمار يوجه رسالة لزملائه في الهلال السعودي بعد خسارتهم أمام العين الإماراتي

وجه النجم البرازيلي نيمار، رسالة إلى زملائه في نادي الهلال السعودي بعد خسارتهم أمام العين الإماراتي بنتيجة 2-4 أمس الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

ونشر نيمار عبر خاصية "القصص" على حسابه في منصة "إنستغرام" صورة لنتيجة المباراة، وقال مخاطبا زملاءه: "هيا يا شباب، لدينا 90 دقيقة أخرى، أثق بكم".

وكانت الخسارة أمام العين، هي الأولى للهلال بعدما حقق سلسلة انتصارات في 34 مباراة متتالية في كل البطولات.

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ويلتقي الفريقان في إياب الدور نصف النهائي في الرياض في 23 أبريل الجاري.

يذكر أن نيمار الذي انضم للهلال في صيف العام الماضي قادما من باريس سان جيرمان، يخضع حاليا لجلسات تأهيلية من أجل العودة إلى الملاعب، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أكتوبر الماضي.

المصدر: RT