قبل مواجهة ميلان.. قرار عاجل من روما بشأن دي روسي

حسم نادي روما الإيطالي أمر استمرار دانييلي دي روسي كمدير فني للفريق بصفة دائمة بعد تعيينه في وقت سابق بشكل مؤقت.

وكان روما عين دي روسي في يناير الماضي، مديرا فنيا بشكل مؤقت للفريق خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال روما في بيان رسمي عبر موقع النادي: "بعد الاجتماع الذي عقد ظهر أمس مع دي روسي، يسعدنا أن نعلن أنه سيستمر في منصب المدير الفني لروما أيضا لنهاية الموسم وفي المستقبل القريب".

💬 “After meeting yesterday afternoon with Daniele De Rossi, we are delighted to announce he will continue as Head Coach of AS Roma after this season and for the foreseeable future."



Read Dan and Ryan Friedkin's statement.



📄👉 https://t.co/axzIKVVmY6#ASRomapic.twitter.com/ivYVcHJhgB — AS Roma English (@ASRomaEN) April 18, 2024

إقرأ المزيد

وأضاف: "لقد واصل دي روسي قصته غير العادية مع روما خلال فترة عمله القصيرة كمدرب رئيسي، بجانب الأثر الإيجابي الذي أحدثته قيادته على النادي بأكمله".



وتابع: "تتميز قيادة دانييلي بالاحترام والشجاعة، في حين أن قوته وثقته تتماشى مع قيم روما والمدينة ومشجعينا التي لا مثيل لها، سنواصل العمل معا دائما بالتزام أكبر بتقديم المستقبل الذي يستحقه أنصار روما".



بيان روما جاء قبل ساعات فقط من المباراة الحاسمة للجيالوروسي أمام ميلان، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث كان الذهاب في معقل الروسونيري انتهى لصالح روما بنتيجة 1-0.

وقاد دي روسي فريقه الذي اعتاد على تمثيله كلاعب، في 16 مباراة كمدير فني، حيث فاز في 11 وتعادل في 3 وخسر اثنتين فقط، وساهم في تأهل فريقه إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

المصدر: "وكالات"