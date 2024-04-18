بنزيما يحتفل بتأهل ريال مدريد في ليلة الأبطال بالقهوة العربية (فيديو)

حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد، على الاحتفال بتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على طريقته الخاصة.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي البطولة القارية، بعد تخطي مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونشر بنزيما عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" فيديو له وهو يحتسي القهوة العربية، مستخدما مقطع صوت يقول: "هذا هو مدريد".

🚨🚨🚨 بنزيما عبر سناب شات:



هذا هو مدريد 😂☕️ pic.twitter.com/ApUphTWwuv — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) April 18, 2024

إقرأ المزيد

وعلى الرغم من أن كريم بنزيما ترك ريال مدريد في صيف 2023، إلا أنه مازال يتابع فريقه السابق ويتفاعل مع إنجازاته.

ويستعد بنزيما حاليا رفقة الاتحاد، لخوض مباراة الحزم المقبلة، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم، والمقرر لها مساء يوم السبت المقبل.

المصدر: goal