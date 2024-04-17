"هاتريك" رحيمي يقود العين إلى فوز برباعية على الهلال وإيقاف سلسلة انتصاراته التاريخية

قاد المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي إلى إيقاف السلسلة التاريخية للانتصارات المتتالية للهلال السعودي عندما تغلب عليه 4-2 الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل رحيمي "هاتريك" في الدقائق 6 و26 و38 (هدفان من ركلتي جزاء) والباراغوياني أليخاندرو روميرو (57 من ركلة جزاء) أهداف العين، والبرازيلي مالكوم أوليفيرا (48) وسالم الدوسري (78) هدفي الهلال.

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العين يسجل الهدف الأول ضد الهلال



رحيمي يسجل ضد الهلال مباشرة من البداية



العين 1-0 الهلال

pic.twitter.com/PpczpUpnDa — عمرو (@bt3) April 17, 2024

وتوقفت بذلك سلسلة انتصارات الهلال التاريخية التي استمرت على مدار 34 مباراة متتالية في كل البطولات.

ويلتقي الفريقان في إياب الدور نصف النهائي في الرياض في 23 أبريل الجاري.

ويلعب المتأهل من لقاء العين والهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة أولسان هيونداي الكوري ويوكوهاما مارينوس الياباني.

المصدر: وكالات