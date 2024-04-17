"هاتريك" رحيمي يقود العين إلى فوز برباعية على الهلال وإيقاف سلسلة انتصاراته التاريخية
قاد المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي إلى إيقاف السلسلة التاريخية للانتصارات المتتالية للهلال السعودي عندما تغلب عليه 4-2 الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل رحيمي "هاتريك" في الدقائق 6 و26 و38 (هدفان من ركلتي جزاء) والباراغوياني أليخاندرو روميرو (57 من ركلة جزاء) أهداف العين، والبرازيلي مالكوم أوليفيرا (48) وسالم الدوسري (78) هدفي الهلال.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) April 17, 2024
العين يسجل الهدف الأول ضد الهلال
رحيمي يسجل ضد الهلال مباشرة من البداية
العين 1-0 الهلال
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هدف pic.twitter.com/wIR4fBPHNm— بـيـت | ALHILAL (@AlhilalBayt) April 17, 2024
هدف ثالث pic.twitter.com/3If5lUNopg— بـيـت | ALHILAL (@AlhilalBayt) April 17, 2024
الاعاده pic.twitter.com/MOe7s4xcWq— بـيـت | ALHILAL (@AlhilalBayt) April 17, 2024
الاعاده pic.twitter.com/Z0zUkgfllo— بـيـت | ALHILAL (@AlhilalBayt) April 17, 2024
سالم يالعيببببببببببببببببببببببب pic.twitter.com/c6hM1MaiyO— بـيـت | ALHILAL (@AlhilalBayt) April 17, 2024
وتوقفت بذلك سلسلة انتصارات الهلال التاريخية التي استمرت على مدار 34 مباراة متتالية في كل البطولات.
ويلتقي الفريقان في إياب الدور نصف النهائي في الرياض في 23 أبريل الجاري.
ويلعب المتأهل من لقاء العين والهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة أولسان هيونداي الكوري ويوكوهاما مارينوس الياباني.
المصدر: وكالات