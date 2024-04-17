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"هاتريك" رحيمي يقود العين إلى فوز برباعية على الهلال وإيقاف سلسلة انتصاراته التاريخية

الرياضة

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قاد المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي إلى إيقاف السلسلة التاريخية للانتصارات المتتالية للهلال السعودي عندما تغلب عليه 4-2 الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل رحيمي "هاتريك" في الدقائق 6 و26 و38 (هدفان من ركلتي جزاء) والباراغوياني أليخاندرو روميرو (57 من ركلة جزاء) أهداف العين، والبرازيلي مالكوم أوليفيرا (48) وسالم الدوسري (78) هدفي الهلال.

وتوقفت بذلك سلسلة انتصارات الهلال التاريخية التي استمرت على مدار 34 مباراة متتالية في كل البطولات.

ويلتقي الفريقان في إياب الدور نصف النهائي في الرياض في 23 أبريل الجاري.

ويلعب المتأهل من لقاء العين والهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة أولسان هيونداي الكوري ويوكوهاما مارينوس الياباني.

المصدر: وكالات

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