التشكيلة الأساسية لقمة مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها فريقه مواجهة مضيفه مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقرر أنشيلوتي إجراء تغيير واحد على التشكيلة التي خاض بها مباراة الذهاب، بالدفع بالمدافع ناتشو فيرنانديز بدل الفرنسي تشواميني الذي يغيب بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديغر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينغا، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريغو، وفينيسيوس جونيور، وبيلينغهام.

أما المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، فسيعتمد على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: غفارديول - أكانجي - دياز - ووكر.

الوسط: دي بروين - رودري - سيلفا.

الهجوم: غريليش - هالاند - فودين.

Your City side to face Real Madrid 🩵



XI | Ederson, Walker (C), Akanji, Dias, Gvardiol, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Stones, Ake, Kovacic, Doku, Alvarez, Gomez, Nunes, Bobb, Lewis#ManCity | #UCLpic.twitter.com/2NtHEk7XTt — Manchester City (@ManCity) April 17, 2024

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة للتأهل للدور نصف النهائي، بينما يتطلع مان سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر ببطاقة التأهل ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

المصدر: RT