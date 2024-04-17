أنس جابر تعبر إلى ثمن نهائي دورة شتوتغارت على حساب الروسية ألكسندروفا

تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا إلى ثمن نهائي دورة شتوتغارت الألمانية للتنس بفوزها الصعب على الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا يوم الأربعاء بواقع 2-6، 6-3، 7-6.

وتخلفت أنس في المجموعة الأولى حيث خسرت إرسالها مرتين، قبل أن تقلب الطاولة في المجموعة الثانية التي شهدت منافسة عالية، حيث خسرت التونسية إرسالها مرتين مجددا، لكنها كسرت إرسال منافستها الروسية ثلاث مرات.

Come ONNNNNN 😤



No.7 seed @Ons_Jabeur battles back from a set down against Alexandrova for the win!#PorscheTennispic.twitter.com/SYooCkskWl — wta (@WTA) April 17, 2024

وجاءت المجموعة الثالثة الفاصلة أصعب على اللاعبتين فكسرت أنس إرسال ألكسندروفا أولا وردت الثانية عليها لكن التونسية كانت أفضل في شوط كسر التعادل حيث كسرت إرسال منافستها ثلاث مرات.

وستلعب أنس في ثمن النهائي مع الإيطالية ياسمين باوليني المصنفة 12 عالميا والمتوجة في دبي مطلع هذا العام.

وكانت أنس (29 عاما) تراجعت ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي بعدما فشلت في تحقيق أي فوز منذ دورة أبوظبي في فبراير الماضي.

وفازت التونسية حينها على البريطانية إيما رادوكانو في ثمن النهائي ثم خرجت بعدها على يد البرازيلية بياتريز حداد مايا، قبل أن تسقط عند العتبة الأولى في دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي، وصولا إلى تشارلستون حين انتهى مشوارها باكرا.

المصدر: وكالات