دورتموند يطيح بأتلتيكو مدريد خارج دوري أبطال أوروبا

بلغ بوروسيا دورتموند الألماني الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعدما أطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني بفوزه عليه بنتيجة 4-2 يوم الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي.

وسجل يوليان براندت (في الدقيقة 34)، الهولندي إيان ماتسان (39)، نيكلاس فولكروغ (71)، والنمساوي مارسيل سابيتسر (74) لدورتموند، وماتس هوملس (بالخطأ في مرمى فريقه 49) والأرجنتيني أنخيل كوريا (64) لأتلتيكو.

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وكان الفريق الألماني خسر ذهابا 1-2، لكنه عوض هزيمته في لقاء الإياب ليتأهل للدور نصف النهائي بتفوقه بمجموعة المباراتين بنتيجة 5-4.

وهذه هي المباراة الثانية تواليا التي يفوز فيها دورتموند على أتلتيكو على ملعب "فيستفالن شتاديون" برباعية، بعدما كان قد سحقه 4-0 في دور المجموعات لدوري الأبطال في موسم 2018-2019.

وحجز دورتموند مقعده في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2012-2013.

ويلعب دورتموند في نصف النهائي مع سان جيرمان الذي أطاح بدوره ببرشلونة بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب الإياب.

المصدر: RT