برشلونة يتعرض لضربة موجعة في مباراته ضد باريس سان جيرمان

تلقى نادي برشلونة ضربة موجعة بطرد مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو خلال المباراة التي تجمعه الآن ضد ضيفه باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء طرد أراوخو في الدقيقة 29 بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعدما تدخل في حق لاعب باريس سان جيرمان، برادلي باركولا، الذي كان في طريق مفتوح إلى مرمى برشلونة.

El árbitro se acaba de INVENTAR una ROJA a Ronald Araujo



El año pasado los árbitros nos ECHARON de Europa



Este año,TAMBIEN



🚨 VERGONZOSO 🚨 pic.twitter.com/CdLM3dcFbq — madridblaugrana (@madridblaugrana) April 16, 2024

ROJA A RONALD ARAUJO.



SE PONE BUENO EL PARTIDO EN BARCELONA VS PSG.



pic.twitter.com/q45JxBYlVs — MT (@MadridTotal_) April 16, 2024

وكان نادي برشلونة بتقدم بهدف دون رد قبل طرد أراوخو، لكن شباكه استقبلت هدف التعادل في الدقيقة 40.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وتكفي نتيجة التعادل برشلونة للتأهل للدور نصف النهائي بينما يحتاج سان جيرمان للفوز بفارق هدفين لحجز مقعده في المربع الذهبي.

المصدر:RT