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كولر يعاقب لاعبي الأهلي مباشرة بعد الخسارة أمام الزمالك (فيديو)

الرياضة

كولر يعاقب لاعبي الأهلي مباشرة بعد الخسارة أمام الزمالك (فيديو)
Globallookpress
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استدعى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي لاعبي فريقه بعد انتهاء مباراتهم ضد الزمالك أمس الاثنين، وطالبهم بخوض تدريبات في ملعب القاهرة عقابا لهم على خسارتهم أمام الفريق الغريم.

وخسر الأهلي من غريمه الزمالك بهدفين لواحد في قمة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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وطالب كولر لاعبي الأهلي مباشرة بعد نهاية المباراة بالخروج من غرف خلع الملابس وخوض حصة تدريبة، بعد انتهاء احتفالات لاعبي الزمالك مع جماهيرهم.

ولم تقتصر الحصة التدريبية على العناصر البديلة، بل شارك فيها الفريق الأساسي الذي خاض لقاء الزمالك.

وسيطرت حالة من الصدمة والحزن على لاعبي الأهلي عقب الخسارة من الزمالك، فيما بدا على كولر الغضب الشديد.

وارتقى الزمالك إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد الأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.

المصدر: وكالات

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