تغيير واحد في قائمة برشلونة وأربعة لسان جيرمان.. التشكيلة المتوقعة لقمة "البارسا" وسان جيرمان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" الذي سيكون مسرحا لموقعة تجمع برشلونة بضيفه باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية (السابعة مساء بتوقيت غرينيتش).

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وكان نادي برشلونة انتزع فوزا هاما من ملعب باريس سان جيرمان "حديقة الأمراء" في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2، ويكفيه التعادل بأي النتيجة في لقاء اليوم لبلوغ المربع الذهبي للبطولة القارية.

وعلى الجانب الآخر، يتحتم على سان جيرمان الفوز بفارق هدفين للتأهل لنصف النهائي، علما بأنه سيتلقى دفعة قوية في لقاء اليوم، بعودة نجمه المغربي أشرف حكيمي الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف.

وتوقعت صحيفة "آس" الإسبانية أن يحدث مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، تغييرا واحدا على التشكيلة التي خاض بها مباراة الذهاب بإقحام بيدري من البداية على حساب سيرجي روبرتو الموقوف.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فسيدخل "البارسا" المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، باو كوبارسي، رونالد أراوخو ، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، إلكاي غوندوغان، فرينكي دي يونغ.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

أما موقع "90min" الفرنسي، فرجح أن يدفع مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، بحكيمي، وميلان سكرينيار، ووارن زاير إيمري، وبرادلي باركولا من البداية، ليدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، ميلان سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، وارن زاير إيمري.

خط الهجوم: برادلي باركولا، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

المصدر: "90min"+ "آس"