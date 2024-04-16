مدرب الأهلي المصري يكشف سبب خسارة فريقه أمام الزمالك

أرجع مدرب الأهلي، مارسيل كولر، خسارة فريقه أمام غريمه الزمالك (1-2) أمس الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لغياب التركيز عند لاعبيه.

وقال المدرب السويسري في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن فريقه لعب بشكل جيد في أول 25 دقيقة، لكن غياب التركيز والأخطاء مثل غياب الضغط وتباعد الخطوط تسببت في تحسن أداء الزمالك ثم تسجيل (الزمالك) الهدف في نهاية الشوط الأول.

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وتابع: "في الشوط الثاني كنا أفضل وسيطرنا على مجريات اللعب طولا وعرضا حتى الدقيقة 85 استقبلنا هدفا نتيجة غياب التركيز وسأشاهد الهدف مرة أخرى في البيت".

وفي رده على سؤال حول حقيقة ارتكابه خطأ في التشكيلة التي خاض بها مواجهة الزمالك، أجاب كولر: "لا أعرف ماذا أفعل، لا تعجبكم التغييرات المبكرة أو التغييرات المتأخرة! لا لم أخطئ في التشكيلة".

وارتقى الزمالك إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد الأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.

المصدر: وكالات