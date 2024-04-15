حكيمي يعلق على مواجهة سان جيرمان وبرشلونة الحاسمة في دوري الأبطال

رفع الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، راية التحدي قبل مواجهة برشلونة، غدا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر سان جيرمان على أرضه أمام برشلونة في مباراة الذهاب منتصف الأسبوع الماضي بنتيجة 2-3 ويتحتم على الفريق الباريسي التعويض في لقاء العودة ببرشلونة.

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وقال حكيمي في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة "لدينا إصرار ورغبة كبيرة في تعويض خسارتنا بمباراة الذهاب، جئنا للفوز في برشلونة والتأهل لقبل النهائي من كتالونيا".

وأضاف "تحدثنا سويا عما نحتاجه في المباراة الثانية، وشجعنا أنفسنا وكلنا تركيز ورغبة ونعمل بجدية لتحقيق الفوز".

وشدد النجم المغربي الذي غاب عن مواجهة الذهاب بسبب الإيقاف: "بالتأكيد كنت أريد المشاركة ذهابا ومساعدة فريقي، لكننا قدمنا أداء جيدا ولم نفز، وغدا فرصة لنجوم باريس لتقديم أفضل ما لديهم للفوز".

وأوضح "مبابي (نجم باريس سان جيرمان) متحفز ويعمل بشكل جيد مثل كل اللاعبين، وحان الوقت لإثبات أننا جاهزون وقادرون على تحقيق الفوز وتحسين الصورة بعد مباراة الذهاب".

وأكمل الدولي المغربي: "أعتقد أننا لن نتأثر بأي استقبال عدائي لمبابي في كتالونيا، فالمباراة ستكون بين فريقين من 11 لاعبا داخل الملعب، والجماهير لن تنزل من المدرجات".

المصدر: وكالات