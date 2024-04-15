نادال يعلن عودته إلى ملاعب التنس بعد غياب طويل

قال النجم الإسباني رافائيل نادال يوم الاثنين إن عودته إلى الملاعب في دورة برشلونة للتنس هي "هدية" مشيرا إلى رغبته بالاستمتاع بكل لحظة.

ولم يشارك نادال، الفائز بـ22 بطولة كبرى، في أي دورة أو بطولة منذ يناير الماضي حينما عانى من أوجاع في الورك خلال دورة برزبين الدولية.

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ويستهل نادال الذي غاب نظريا عن العام 2023 بكامله، عودته إلى الملاعب بمواجهة الإيطالي فابيو كوبولي غدا الثلاثاء في الدور الأول على الملعب الرئيسي في برشلونة والذي يحمل اسمه.

وكان ابن الـ37 عاما انسحب من دورات عدة آخرها مونتي كارلو للماسترز التي اختتمت أمس الأحد، ويمني النفس الآن بالمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، المفضلة لديه والتي يحمل لقبها 14 مرة.

وقال نادال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "اليوم أشعر أنني بحالة جيدة بما يكفي لأكون في الملعب غدا. إنه أمر مهم جدا. إن القدرة على اللعب مرة أخرى في برشلونة تعني الكثير بالنسبة لي، وهو المكان الذي حققت فيه نجاحا لا يصدق وحيث لدي ذكريات لا تنسى".

وأضاف "على المستوى الشخصي، يعد التواجد في برشلونة هدية بالنسبة لي. أعتبر وكأن هذا العام هو الأخير لي وأريد الاستمتاع بكل لحظة".

وتابع "عدم قدرتي على المشاركة في مونتي كارلو آلمني، لكن لحسن الحظ تحسنت الأمور"، مؤكدا أنه "واقعي تماما" بشأن مستوى لعبه الحالي.

وعلى الرغم من إشارته إلى الاعتزال مع نهاية العام الحالي، لم يذكر اللاعب المخضرم عن موعد محدد لإنهاء مسيرته.

وتابع المصنف أولا عالميا سابقا: "سنواصل المضي قدما حتى أشعر بأن الأمر لا يستحق كل هذا العناء".

وختم "أنا لا أضع موعدا نهائيا لذلك (الاعتزال)، ولكن كما قلت، في النهاية، الحياة ترسم طريقك".

المصدر: أ ف ب