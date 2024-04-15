التشكيلة الأساسية لقمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري
كشف المدير الفني لنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر تشكيلة فريقه لمواجهة غريمه الزمالك مساء اليوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وجاءت تشكيلة الأهلي حسب اختيارات مدربه السويسري كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ــ محمد عبد المنعم ــ رامي ربيعة ــ علي معلول.
خط الوسط: كريم وليد ــ محمد مجدي أفشة ــ أحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: عمر كمال ــ أنتوني موديست – طاهر محمد طاهر.
قائمة الفريق الأساسية لمواجهة الزمالك 📋#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/ncJVVMYG3q— النادي الأهلي (@AlAhly) April 15, 2024
ويلعب الأهلي لقاء الزمالك من أجل تأكيد تفوقه على الغريم حيث لم يخسر ضده سوى مرة واحدة في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات.
وعلى الجانب الآخر، قرر المدير الفني للزمالك، البرتغالي جوزيه غوميز، خوض المباراة بالأسماء التالية:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي ــ عمر جابر ــ حسام عبد المجيد ــ أحمد فتوح.
خط الوسط: أحمد حمدي ــ عبد الله السعيد ــ نبيل عماد دونغا.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ــ سيف الدين الجزيري ــ ناصر ماهر.
📋 تشكيل فريقنا لمباراة الديربي 🏹— Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 15, 2024
#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًاpic.twitter.com/aWD4wBbezN
ويحتل الزمالك المركز الـ12 في الدوري، برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز التاسع، برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.
المصدر: RT