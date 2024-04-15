التشكيلة الأساسية لقمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

كشف المدير الفني لنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر تشكيلة فريقه لمواجهة غريمه الزمالك مساء اليوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة الأهلي حسب اختيارات مدربه السويسري كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ــ محمد عبد المنعم ــ رامي ربيعة ــ علي معلول.

خط الوسط: كريم وليد ــ محمد مجدي أفشة ــ أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: عمر كمال ــ أنتوني موديست – طاهر محمد طاهر.

ويلعب الأهلي لقاء الزمالك من أجل تأكيد تفوقه على الغريم حيث لم يخسر ضده سوى مرة واحدة في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات.

وعلى الجانب الآخر، قرر المدير الفني للزمالك، البرتغالي جوزيه غوميز، خوض المباراة بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ــ عمر جابر ــ حسام عبد المجيد ــ أحمد فتوح.

خط الوسط: أحمد حمدي ــ عبد الله السعيد ــ نبيل عماد دونغا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ــ سيف الدين الجزيري ــ ناصر ماهر.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في الدوري، برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز التاسع، برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

المصدر: RT