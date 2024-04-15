عالم إيطالي ينفي أن تكون مشكلة قلب لاعب روما بسبب اللقاحات

اضطر عالم الأمراض المعدية الإيطالي الشهير ماتيو باسيتي إلى دحض شائعات مفادها أن مشاكل القلب التي عانى منها مدافع روما الإيطالي إيفان نديكا، كانت بسبب اللقاحات.

وكتب باسيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": "بعض السياسيين الإيطاليين، بدون أي خبرة علمية، وفوق كل شيء، دون معرفة التقارير الطبية، أصبحوا مهتمين بقضية لاعب روما نديكا من أجل إثارة الشكوك المعتادة بشأن اللقاحات".

Roma defender Evan Ndicka was rushed to hospital with a police escort after an ECG performed in the stadium had results described as ‘worrying.’ https://t.co/DK9gvmjVPT#ASRoma#Ndicka#UdineseRoma#SerieA#Calcio#SerieATIM — Football Italia (@footballitalia) April 14, 2024

إقرأ المزيد

ووصف مدير عيادة الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو في جنوى مؤلفي هذه التعليقات بأنهم "متحدثون نمطيون".

وبحسب العالم الإيطالي، فقد حدثت بالفعل حالات مماثلة في كرة القدم الإيطالية، ومن الأمثلة المأساوية الأخيرة وفاة لاعب فيورنتينا دافيدي أستوري، الذي توفي عن عمر يناهز 31 عاما بسبب مشاكل في القلب.

وفي وقت سابق، أفاد نادي روما لكرة القدم أن نديكا البالغ 24 عاما، الذي سقط خلال مباراة فريقه روما ضد أودينيزي ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي بشكل مفاجئ، دخل المستشفى والآن يشعر بالتحسن.

وذكرت التقارير أن اللاعب الإيفواري خضع لعملية تخطيط القلب في الملعب، وأظهرت نتائجها إصابة اللاعب بمشاكل في القلب.

المصدر: "ريا نوفوستي"