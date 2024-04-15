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خلال نصف ماراثون بكين.. تصرف غريب من 3 عدائين أفارقة تجاه نجم صيني! (فيديو+ صور)

الرياضة

خلال نصف ماراثون بكين.. تصرف غريب من 3 عدائين أفارقة تجاه نجم صيني! (فيديو+ صور)
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أظهرت لقطات فيديو 3 متسابقين من شرق إفريقيا وهم يلوحون لرياضي صيني بالمضي أمامهم خلال نصف ماراثون بكين أمس الأحد، مما سمح له بالفوز بالمركز الأول.

وعبر عداء المسافات الصيني "هي جي" خط النهاية بفارق ثانية واحدة فقط عن الإثيوبي ديجيني هايلو بيكيلا والكينيين روبرت كيتر وويلي مجنانجات، حسبما كشف مقطع فيديو تم التقاطه خلال المائة متر الأخيرة من السباق.

وتُظهر لقطات متداولة المتسابقين الأفارقة الثلاثة متجمعين معا، ويبدو أنهم يتباطأون عن قصد. فيما يمكن رؤية أحدهم وهو يمد ذراعه كما لو كان يشير إلى الاثنين الآخرين بالبقاء خلفه والسماح للصيني بالمرور.

ثم يتسابق الأربعة جنبا إلى جنب، قبل أن يعبر "هي جي" خط النهاية أولا.

وفاز "هي جي" بسباق نصف ماراثون بكين 2024 بزمن قدره 1:03:44، بينما تعادل الرجال الثلاثة الآخرون في المركز الثاني بزمن قدره 1:03:45.

خلال نصف ماراثون بكين.. تصرف غريب من 3 عدائين أفارقة تجاه نجم صيني! (فيديو+ صور)

وقال "هي جي"، الذي يعتبر أحد أفضل العدائين في الصين، بعد انتهاء السباق: "لم أشارك مطلقا في نصف ماراثون من قبل، لذا أردت هذه المرة أن أحقق أفضل أداء شخصي".

خلال نصف ماراثون بكين.. تصرف غريب من 3 عدائين أفارقة تجاه نجم صيني! (فيديو+ صور)

وأشار إلى أنه اعتبر الحدث بمثابة دورة تدريبية استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 المقبلة، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

خلال نصف ماراثون بكين.. تصرف غريب من 3 عدائين أفارقة تجاه نجم صيني! (فيديو+ صور)

وأضاف: "الآن أنا أستعد بشكل كامل لأولمبياد باريس، يرجى الإيمان بالرياضيين الصينيين. آمل أن أعرض السرعة الصينية في باريس وأن أدع العالم يرى ما نستطيع فعله".

ولم يعلق منسقو الحدث حول ما إذا كان العدائون الأفارقة قد سمحوا للنجم الصيني بالتفوق عليهم عمدا.

المصدر: "غلوبال تايمز"

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