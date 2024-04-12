 
مباشر

السعودية.. زوجة محترف "الأهلي" غابري فيغا تحلب الإبل وتثير تفاعلا على مواقع التواصل (فيديو)

الرياضة

السعودية.. زوجة محترف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xch0

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر زوجة محترف فريق "الأهلي" السعودي، الإسباني غابري فيغا، وهي تقوم بحلب الإبل في الصحراء، ما أثار تفاعلا.

إقرأ المزيد
السعودية..صور متداولة تظهر
السعودية..صور متداولة تظهر "آثار ضرب" على جسد مهاجم اتحاد جدة المغربي حمدالله.. ما حقيقتها؟ (صورة)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية والرياضية مقطع الفيديو، حيث بدت فيه زوجة محترف الأهلي، خائفة نوعا ما فيما وقف بجانبها شخص آخر ليساعدها.

وعندما انتهت من حلب الإبل قامت بسكبه في دلو آخر.

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" بطرافة مع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "عافية والله بيمشي بطنها الليلة"، مع وجوه ضاحكة، وأضاف آخر: "فيغا يعرف يختار يخوان".

السعودية.. زوجة محترف

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا