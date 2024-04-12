السعودية..صور متداولة تظهر "آثار ضرب" على جسد مهاجم اتحاد جدة المغربي حمدالله.. ما حقيقتها؟ (صورة)

انتشرت بشكل واسع صور زعم ناشروها أنها تظهر أثار ضرب مشجع لمهاجم اتحاد جدة السعودي المغربي عبد الرزاق حمدالله بالعصا، عقب نهاية مباراة فريق "النمور" مع نظيره الهلال، فما حقيقتها؟

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عقب تعرض اللاعب المغربي في نادي الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله لاعتداء بالضرب من قِبل مشجع في المدرّجات، نشرت في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورتان قيل إنهما تُظهران آثار الضرب في جسم اللاعب.

وتظهر في الصورتين آثار ضرب على الظهر، فيما قال الناشرون إنها تظهر آثار الاعتداء الذي تعرض له "حمدالله".

🟨 آثار الضرب الذي تعرض له #حمدالله لاعب اتحاد جدة بعد مباراة #الهلال من أحد المشجعين pic.twitter.com/uqavlPy2VL — B Sports (@BSportsX) April 11, 2024

آثار الضرب على ظهر عبدالرزاق حمدالله 🙂#الاتحاد_الهلالpic.twitter.com/qBswr52MD9 — عرب 360 (@arab360news) April 11, 2024

وحظيت الصورة بانتشار واسع على مواقع إخبارية وصفحات مواقع التواصل تزامنا مع انتشار مقطع فيديو يُظهر إقدام مشجع على ضرب اللاعب حمدالله بما يُشبه العصا عقب انتهاء مباراة نهائي كأس السوبر السعودية التي جمعت نادي الاتحاد ونادي الهلال، حيث تُوج الأخير بلقب الكأس السوبر السعودية في كرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه الكبير على الاتحاد 4-1 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

لكن الصورتين قديمتان ولا شأن لهما بالاعتداء الذي تعرّض له اللاعب حمد الله، حيث أرشد التفتيش عنهما بالبحث العكسي على محركات البحث إلى أنهما كانتا قد نشرتا على مواقع إخباريّة مصرية سنة 2018، وجاء في التفاصيل أنهما تظهران آثار ضرب على ظهر طالب من طرف مدرّسه بسلك كهرباء في محافظة الفيوم شمال مصر.

المصدر: "فرانس برس" + RT