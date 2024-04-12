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وفاة نجم كرة قدم أثار الجدل لسنوات (صور)

الرياضة

وفاة نجم كرة قدم أثار الجدل لسنوات (صور)
نجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جي سيمبسون
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توفي نجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جي سيمبسون أحد أشهر الرياضيين المثيرين للجدل عبر التاريخ، عن عمر ناهز 76 عاما.

واتُهم سيمبسون بقتل زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها رون جولدمان، شغلت المحاكمة الشارع الأمريكي، وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة وغير مسبوقة، حيث أطلق عليها اسم "محاكمة القرن".

وفاة نجم كرة قدم أثار الجدل لسنوات (صور)نجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جي سيمبسون

وفي عام 1995، تمت تبرئته، لكن القضية ظلت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والحديث عنها في التاريخ الأمريكي حيث سلطت الضوء على العرق والمشاهير ونظام العدالة.

وفاة نجم كرة قدم أثار الجدل لسنوات (صور)نجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جي سيمبسون

وبعد تبرئته اتخذت حياة سيمبسون منعطفا مضطربا، وفي عام 2007، ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة السطو المسلح وسرقة تذكارات رياضية في لاس فيغاس.

وفاة نجم كرة قدم أثار الجدل لسنوات (صور)نجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جي سيمبسون وزوجته الراحلة

وفي عام 2008 أدين سيمبسون وحكم عليه بالسجن لمدة 33 عاما، ليتم إطلاق سراحه في عام 2017، بعد أن حصل على إطلاق سراح مشروط. ومنذ ذلك الحين حتى وفاته ظل بعيدا عن الأنظار نسبيا.

وفاة نجم كرة قدم أثار الجدل لسنوات (صور)نجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جي سيمبسون خلال محاكمته

المصدر: ديلي ميل

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