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إيقاف لاعب تنس إسباني لمدة 15 عاما

الرياضة

إيقاف لاعب تنس إسباني لمدة 15 عاما
AFP
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أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إيقاف الإسباني آرون كورتيس لمدة 15 عاما، بسبب تورطه في تلاعب بنتائج مباريات.

واعترف كورتيس، الذي كان أعلى مركز يبلغه في التصنيف العالمي خلال مسيرته 955 في 2017، بارتكاب 35 انتهاكا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس بين عامي 2016 و2018، وتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

إيقاف لاعب تنس إسباني لمدة 15 عاما
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وقالت الوكالة في بيان، إن التهم الموجهة إلى كورتيس تشمل "التلاعب في نتائج مباريات، وقبول أموال للتلاعب في نتائج مباريات، وعدم الإبلاغ عن وقائع فساد، والمراهنة غير المشروعة، وتقديم أموال لمسؤولين للحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة".

وأضاف البيان: "تم تغريم اللاعب 75 ألف دولار منها 56250 دولارا مع إيقاف التنفيذ".

وبدأت فترة عدم أهلية اللاعب في 27 مارس 2024، وتنتهي عند منتصف ليل 26 مارس 2039".

المصدر: "وكالات"

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