رفض السماح لفريق الرياضات الإلكترونية الروسي بالمشاركة في بطولة بإنجلترا

لم يسمح لفريق 1win Dota 2 الروسي بالمشاركة في بطولة ESL One في مدينة برمنغهام البريطانية.

جاء ذلك على صفحة المسابقة على شبكة التواصل الاجتماعي "X".

وقال المنظمون إن الفريق لن يشارك في البطولة بسبب مشاكل التأشيرة.

ويضم فريق 1win الروسي نيكيتا مونكوشي تشيبورنيخ، وإيليا تشيرا جونيور تشيرتسوف، وألكسندر كلاود زاخاروف، وجورجي سويدنسترونج زينالبيدوف، والبيلاروسي إيغور ريسبكت بروكورات.

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في الوقت نفسه، نفى مدرب فريق الرياضات الإلكترونية الروسي، تيمور أخيل كولموخامبيتوف، المعلومات التي قدمها المنظمون حول وجود مشاكل في الأوراق والمستندات.

وقال عبر قناته على "تيليغرام":"يمتلك فريقنا بأكمله الآن تأشيرات وجوازات سفر جاهزة للرحلة".

وتقام البطولة في مدينة برمنغهام في الفترة من 22 إلى 28 أبريل الجاري، وسيشارك فيها الفريقان الروسيان BB Team وTeam Spirit، وتبلغ قيمة جائزة البطولة مليون دولار.

وفي يناير الماضي، علق الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية عضوية الاتحاد الروسي، بعد شكوى قدمها الجانب الأوكراني.

المصدر: "لينتا.رو"