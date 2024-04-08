ليلة استثنائية.. رفع الأذان في معقل ليفربول "أنفيلد" بإنجلترا

تم رفع الأذان داخل ملعب الأنفيلد الخاص بليفربول الإنجليزي أمام بعض الجماهير المسلمة التي كانت حاضرة داخله من أجل حفل إفطار جماعي عقب التعادل ضد مانشستر يونايتد.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضح من خلاله رفع أذان المغرب وقت الإفطار في ملعب "آنفيلد" معقل نادي ليفربول الإنجليزي.

رفع صوت الاذان في ملعب أنفيلد

pic.twitter.com/BV0m2cLzoD — EPL World (@EPLworld) April 7, 2024

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وتم رفع أذان المغرب أمام أعين عدد من جماهير مدينة ليفربول، خلال فعاليات الإفطار بشهر رمضان المبارك.

وتتسابق الأندية الانجليزية، وخصوصا الكبيرة منها، على إظهار مدى تفاعلها مع مختلف الأديان والثقافات، حيث أقام بعضها حفلات إفطار والبعض الآخر صلاة جماعة في ميدانه.

المصدر: "وسائل إعلام"