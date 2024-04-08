 
مباشر

ليلة استثنائية.. رفع الأذان في معقل ليفربول "أنفيلد" بإنجلترا

الرياضة

ليلة استثنائية.. رفع الأذان في معقل ليفربول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbeu

تم رفع الأذان داخل ملعب الأنفيلد الخاص بليفربول الإنجليزي أمام بعض الجماهير المسلمة التي كانت حاضرة داخله من أجل حفل إفطار جماعي عقب التعادل ضد مانشستر يونايتد.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضح من خلاله رفع أذان المغرب وقت الإفطار في ملعب "آنفيلد" معقل نادي ليفربول الإنجليزي.

إقرأ المزيد
تشكيل أغلى لاعبي العالم 2024.. فلمن الصدارة؟
تشكيل أغلى لاعبي العالم 2024.. فلمن الصدارة؟

وتم رفع أذان المغرب أمام أعين عدد من جماهير مدينة ليفربول، خلال فعاليات الإفطار بشهر رمضان المبارك.

وتتسابق الأندية الانجليزية، وخصوصا الكبيرة منها، على إظهار مدى تفاعلها مع مختلف الأديان والثقافات، حيث أقام بعضها حفلات إفطار والبعض الآخر صلاة جماعة في ميدانه.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا