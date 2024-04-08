بعد الإغماء.. أول ظهور لنجم العين الإماراتي من داخل المستشفى

حرص المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، على طمأنة الجماهير حول وضعه الصحي، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعته بنظيره النصر، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري.

وفقد رحيمي الوعي بعد التحام مع لاعب من النصر، وتم نقله للمستشفى من أجل إجراءات الفحوصات الطبية اللازمة، للاطمئنان على حالته الصحية.

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سقوط لاعب العين سفيان رحيمي وتعرض لحالة اغماء وغادر الملعب pic.twitter.com/YpVpxN0axV — سهم (@1SMi_) April 7, 2024

ونشر رحيمي صورة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الاثنين، أثناء تواجده في المستشفى.

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وعلق النجم المغربي على الصورة: "الحمد لله أنا في صحة جيدة، كما أن النتائج والفحوصات جاءت مطمئنة".

وأضاف: "شكرا لكل من سأل عني، أنا الحمد لله بخير".

يذكر أن العين خسر 1-3، ليتوقف رصيده عند النقطة 35 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الوصيف.

المصدر: "وسائل إعلام"