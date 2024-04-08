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خطر منصات التواصل.. مقطع "ميسي الجديد" يزعج ريال مدريد

الرياضة

خطر منصات التواصل.. مقطع
AFP
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد مواهب ريال مدريد في قطاع الناشئين، وأطلق عليه عدد من رواد تلك المنصات بـ"ميسي الجديد".

ويظهر في المقاطع ديفيد سانشيز والذي يبلغ 9 سنوات، ويرتدي الرقم 16، وهو يراوغ ويسجل العديد من الأهداف مع فريق الناشئين بنادي ريال مدريد.

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وأذهل سانشيز رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمهاراته وجودته الفنية في هذه السن المبكرة، ما دفع الجماهير لإطلاق اسم "ميسي الجديد" عليه وانهالت عليه التعليقات الإيجابية.

لكن تلك المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل أزعجت إدارة ريال مدريد، وفقا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، والتي أشارت إلى أن النادي "الملكي" "أوصى عائلات الأطفال في الأكاديمية بعدم نشر أي مقاطع فيديو لهم".

وأوضحت أن "الهدف من هذا الإجراء عدم وضع ضغوط كبيرة على الأطفال في هذه السن الصغيرة، خاصة أن سانشيز على سبيل المثال سينتظر منه الجميع الكثير.

المصدر: "وسائل إعلام"

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