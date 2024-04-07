مواجهة نارية مرتقبة بين الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

سيكون ملعب محمد بن زايد في أبوظبي غدا الاثنين على موعد مع مواجهة نارية مرتقبة بين الهلال والنصر في نصف نهائي مسابقة كأس السوبر السعودي لكرة القدم بحلتها الجديدة.

وتقام النسخة الـ12 من كأس السوبر السعودي بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين الاتحاد والوحدة الاثنين أيضا، على أن يكون النهائي الخميس المقبل.

وتنطلق أحداث مواجهة الهلال والنصر في تمام الساعة 22:30 بتوقيت السعودية، الساعة 19:30 بتوقيت غرينيتش.

ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته القياسية المتتالية التي بلغت 32 في مختلف المسابقات عقب فوزه على الخليج 4-1 في الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر بعد 27 مرحلة، وبالتالي يسير بثبات نحو الفوز باللقب الذي يشكل أحد أهدافه، إلى جانب الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا التي وصل فيها إلى نصف النهائي حيث يحل في 16 أبريل الحالي ضيفا على العين الإماراتي قبل أن يلعب إيابا على أرضه في 23 من الشهر ذاته.

على الجانب الآخر، يتطلع النصر لتحسين صورته وإنقاذ موسمه بإحراز كأس السوبر بعد اتساع الفجوة مع الهلال في الدوري.

ويفتقد الهلال خدمات المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسعود عبد الحميد للإصابة، إضافة للبرازيلي نيمار الغائب منذ فترة بسبب قطع في الرباط الصليبي.

ورغم غياب ميتروفيتش، لا يعاني الهلال هجوميا في ظل تألق البرازيلي فيليبي مالكوم الذي سجل هدفين في فوز الهلال على الخليج. كما تألق صالح الشهري بتسجيله للمباراة الثانية على التوالي.

في المقابل، يغيب عن النصر بعض الأسماء أبرزها البرازيلي أندرسون تاليسكا لإصابته في الركبة، وعبد الإله العمري، كذلك الثنائي وليد عبد الله ونواف العقيدي.

كما تلقى النصر ضربة موجعة بعد تأكد غياب سامي النجعي الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ضمك في الدوري.

وستكون مباراة الاثنين المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين هذا الموسم بعد أولى في الدوري حين فاز الهلال 3-0 وثانية في كأس موسم الرياض وفاز الهلال أيضا 2-0.

وتواجه الفريقان مرتين في الكأس السوبر: الأولى عام 2015 على ملعب "لوفتس رود" في لندن في أول نسخة وفاز الهلال 1-0، والثانية في 2020 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وفاز النصر 3-0.

ويحمل الهلال الرقم القياسي لعدد ألقاب مسابقة السوبر السعودي حيث توج بها ثلاث مرات أعوام 2015 و2018 و2021، بينما فاز النصر مرتين عامي 2019 و2020.

المصدر: وكالات