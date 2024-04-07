فرنانديش يهز شباك ليفربول بهدف عالمي من منتصف الملعب (فيديو)

أحرز نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديش هدفا عالميا في شباك ليفربول خلال مباراة الفريقين في المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وسجل فرنانديش هدفا خرافيا وأحد أفضل أهداف الموسم، وذلك في الدقيقة 50 بعدما مرر أحد مدافعي ليفربول الكرة بالخطأ للنجم البرتغالي الذي استقبلها بالقرب من منتصف الملعب بتسديدة قوية تجاوزت حارس مرمى ليفربول المتقدم لتتهادى في شباكه.

تاااااااااااااااااااااااريخي، هدف تاريخي!



برونو فيرنانديز يسجل من منتصف الملعب! 😨

pic.twitter.com/qbyaRNNgaW — عمرو (@bt3) April 7, 2024

هدف التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز من منتصف الملعب بعد خطأ من كونساه⚽🔥



مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول pic.twitter.com/dA1gw7aOn8 — EPL World (@EPLworld) April 7, 2024

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

المصدر: RT