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فرنانديش يهز شباك ليفربول بهدف عالمي من منتصف الملعب (فيديو)

الرياضة

فرنانديش يهز شباك ليفربول بهدف عالمي من منتصف الملعب (فيديو)
AP
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أحرز نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديش هدفا عالميا في شباك ليفربول خلال مباراة الفريقين في المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

 وسجل فرنانديش هدفا خرافيا وأحد أفضل أهداف الموسم، وذلك في الدقيقة 50 بعدما مرر أحد مدافعي ليفربول الكرة بالخطأ للنجم البرتغالي الذي استقبلها بالقرب من منتصف الملعب بتسديدة قوية تجاوزت حارس مرمى ليفربول المتقدم لتتهادى في شباكه.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

المصدر: RT

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