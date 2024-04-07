فرنانديش يهز شباك ليفربول بهدف عالمي من منتصف الملعب (فيديو)
أحرز نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديش هدفا عالميا في شباك ليفربول خلال مباراة الفريقين في المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي.
وسجل فرنانديش هدفا خرافيا وأحد أفضل أهداف الموسم، وذلك في الدقيقة 50 بعدما مرر أحد مدافعي ليفربول الكرة بالخطأ للنجم البرتغالي الذي استقبلها بالقرب من منتصف الملعب بتسديدة قوية تجاوزت حارس مرمى ليفربول المتقدم لتتهادى في شباكه.
OHHHH BRUNO FERNANDES ÉGALISE DU ROND CENTRAL 🤯🤯🤯#MUNLIV | #PremierLeaguepic.twitter.com/ZDMY3VPL2z— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 7, 2024
تاااااااااااااااااااااااريخي، هدف تاريخي!— عمرو (@bt3) April 7, 2024
برونو فيرنانديز يسجل من منتصف الملعب! 😨
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هدف التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز من منتصف الملعب بعد خطأ من كونساه⚽🔥— EPL World (@EPLworld) April 7, 2024
مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول pic.twitter.com/dA1gw7aOn8
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.
المصدر: RT