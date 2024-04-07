رد فعل كلوب بعد أن أهدر صلاح فرصة سانحة للتسجيل أمام مانشستر يونايتد

انفعل مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، بشدة بعدما أهدر النجم المصري محمد صلاح فرصة سانحة للتسجيل في شباك مانشستر يونايتد خلال مباراة الفريقين في المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 35، قاد الظهير الأيسر أندي روبرتسون هجمة مرتدة لنادي ليفربول قبل أن يمرر الكرة لزميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير، الذي هيأها بدوره على طبق من ذهب لصلاح داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير سددها بشكل غريب بقوة لتمر من فوق إطار مرمى حارس يونايتد.

وظهر كلوب بعد هذه اللقطة وهو يلوح بيده بغضب وبدا مندهشا من إهدار الفرصة.

ولاحت لنادي ليفربول فرص بالجملة في الشوط الأول، ونجح في استغلال واحدة فقط حولها النجم الكولومبي لويس دياز إلى هدف في الدقيقة 23.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

المصدر: RT