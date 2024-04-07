تسيسكا موسكو يكرم وفادة فاكيل برباعية

تغلب نادي تسيسكا موسكو على ضيفه فاكيل فورونيج 4-1 في مباراة جمعتهما يوم الأحد، في إطار الجولة 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية فريق العاصمة، تاميرلان موساييف، وإيفان أوبلياكوف، وأبوسبيك فيزولاييف، وفيودر تشالوف في الدقائق 36، 60، 75، 90 تواليا، بينما سجل فاسيلي تشيروف الهدف الوحيد لفاكيل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع تسيسكا الذي لم يتذوق مرارة الخسارة في أربع مباريات متتالية بالدوري الروسي، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فاكيل الذي مني بخسارته الأولى بعد سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة، عند 26 نقطة في المركز الـ11.

المصدر: matchtv