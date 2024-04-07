التشكيلة الأساسية لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد، في قمة المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر كلوب الدفع بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي - غاريل كوانساه - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر - واتارو إندو - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

Team news confirmed for #MUNLIV 💪 — Liverpool FC (@LFC) April 7, 2024

أما المدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، فقرر الاعتماد على الأسماء التالية:

حارس المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا- ماغواير - كامبوالا- دالوت.

خط الوسط: كاسيمريو – ماينو - برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد - غارناتشو - هويلوند.

ويتطلع ليفربول للفوز لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من أرسنال، إذ يحتل "الريدز" حاليا المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن "الغانرز" الذي اعتلى الصدرة عقب فوزه على برايتون بثلاثية دون رد أمس السبت.

أما مانشستر يونايتد، فيحتل المركز السادس برصيد 48 نقطة، ويتخلف بفارق 12 نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل).

المصدر: RT