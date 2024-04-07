صلاح يرنو لتحقيق إنجاز تاريخي في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يتطلع النجم المصري محمد صلاح، لتحقيق رقم تاريخي خلال مواجهة فريقه ليفربول ضد مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل صلاح أهدافا خارج أرضه على ملعب "أولد ترافورد" أكثر من أي ملعب آخر، منذ أن أصبح المصري لاعبا في صفوف ليفربول.

Mohamed Salah has scored more away goals at Old Trafford than at any other stadium as a Liverpool player (8).



No player has ever scored in four consecutive Premier League visits to the ground against Man Utd - he could do that today.https://t.co/TBRNc6NNMb#ad#munliv — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 7, 2024

ومنذ انضمامه لليفربول في العام 2017 قادما من روما، سجل صلاح ثمانية أهداف في ملعب "أولد ترافورد".

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وأشارت شبكة الإحصائيات إلى أنه لم يسجل أي لاعب على الإطلاق ضد مانشستر يونايتد في أربع زيارات متتالية لـ"أولد ترافورد" بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت أن صلاح يستطيع تحقيق هذا الرقم التاريخي اليوم، إذا زار شباك "الشياطين الحمر" مجددا.

المصدر: "أوبتا"