مشجعة تفاجئ ميسي في لقاء إنتر ميامي وكولورادو (فيديو)

أصيب ليونيل ميسي بالحيرة عندما اقتحمت إحدى المشجعات ملعب مباراة فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدز 2-2 يوم الأحد في الدوري الأمريكي، وركضت نحوه لالتقاط صورة شخصية معه.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، شقت إحدى المشجعات طريقها بطريقة ما إلى ميسي في الملعب، ووضعت ذراعها حوله وأمسكت هاتفها الذكي لالتقاط صورة تذكارية، في حين لم يظهر النجم الأرجنتيني أي اعتراض على فعلها.

Ayer no fue un buen día para el guardaespaldas de Messi. En el 91', se despistó de su marca y una chica accedió hasta Leo para hacerse un selfie. En las imágenes se le ve llegando tarde. Las consecuencias del despiste fueron solo una foto



📽️@M30Xtrapic.twitter.com/4GdWz539a2 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 7, 2024

وسرعان ما تدخل أمن الملعب، بما في ذلك الحارس الشخصي لميسي، ياسين تشويكو، لإبعاد الفتاة واقتيادها إلى خارج الملعب.

Lionel Messi made sure last night's pitch invader was okay and that she got her selfie 🥹🤳



Memories to last a lifetime ❤️ pic.twitter.com/cB1H0LO4R0 — OneFootball (@OneFootball) April 7, 2024

Risking it all for the Messi selfie 🤳 pic.twitter.com/4r3z8i5Wwm — B/R Football (@brfootball) April 7, 2024

ومن المعروف أن تشويكو يلاحق ميسي كظله أثناء مشاركته في مباريات الدوري الأمريكي، ويركض صعودا وهبوطا على الخط الجانبي للملعب مع الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.

وشارك ميسي اليوم في مباراته الأولى منذ 13 مارس الماضي، حيث غاب عن الملاعب في الفترة الأخيرة بسبب إصابة عضلية.

ونزل ميسي من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني وسجل الهدف الأول لإنتر ميامي وساهم في الثاني في المباراة انتهت بالتعادل بين فريقه كولورادو رابيدز 2-2.

المصدر: ديلي ميل