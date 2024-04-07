كأس إسبانيا.. بلباو يفك نحس ست مباريات نهائية متتالية ويتوج باللقب الـ24 (فيديو)

فك أتلتيك بلباو نحس خسارته ست مباريات نهائية متتالية في كأس إسبانيا، عندما حسم السابعة بتغلبه على ريال مايوركا 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان ريال مايوركا البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه دانيال رودريغيس في الدقيقة 21، وأدرك أويهان سانسيت التعادل لبلباو في الدقيقة 50.

وتألق حارس المرمى الاحتياطي لأتلتيك بلباو خولن أجيريسابالا الذي لعب أساسيا على حساب الدولي أوناي سيمون، في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الثانية التي انبرى لها مانو موراليس، قبل أن يهدر زميل الأخير الصربي نيمانيا رادونيتش الثالثة بتسديدها خارج الخشبات الثلاث.

وسجل بلباو أربع ركلات ترجيحية كانت كافية لكسبه المباراة وإحراز اللقب الـ24 في تاريخه والأول منذ عام 1984 عندما حقق الثنائية المحلية وذلك قبل ولادة أي من لاعبي فريقه الحالي.

ومنذ ذلك الحين خسر النادي المباريات النهائية الست الأخيرة أعوام 1985 و2009 و2012 و2015 و2020 و2021.

في المقابل، فشل ريال مايوركا في التتويج باللقب للمرة الثانية بعد عام 2003 وخسر النهائي الثالث بعد نسختي 1991 و1998.

المصدر: وكالات