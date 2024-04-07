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شاهد.. لاعب وست هام يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية

الرياضة

شاهد.. لاعب وست هام يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية
AP
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أبقى جيمس وارد براوز على حظوظ فريقه وست هام يونايتد للتأهل للدوري الأوروبي بعد أن سجل هدفا رائعا من ركلة ركنية في شباك ولفرهامبتون (2-1) ضمن المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، تحصل وست هام على ركلة ركنية في الدقيقة 85، نفذها وارد براوز بطريقة مباشرة نحو الشباك، باغتت حارس مرمى ولفرهامبتون الذي لم يتوقع تسديد الكرة بهذه الطريقة وتقدم قليلا عن خط مرماه ظنا منه أنها ستكون كرة عرضية.

وبفضل هذا الهدف خطف وست هام الفوز بنتيجة 2-1.

وتفاعل الحساب الرسمي لنادي وست هام على منصة "إكس" مع فيديو الهدف الجميل الذي سجله وارد براوز، وأعاد نشره وعلق عليه كاتبا: "هدف من الركنية" مرفقا تدوينته برمز يعبر عن الدهشة.

وبهذا الفوز، رفع وست هام رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع في الدوري وبات على بعد تسع نقاط من توتنهام صاحب المركز الخامس المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي في لموسم المقبل.

المصدر:givemesport + RT

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