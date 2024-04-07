ديبالا يخرج منافسه غندوزي عن طوره بصورة مستفزة (فيديو)

استفز نجم نادي روما، الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي لاتسيو، الفرنسي ماتيو غندوزي بطريقة لا تخطر على البال خلال مباراة فريقيهما أمس السبت في المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وكما جرت العادة في مباريات ديربي العاصمة الإيطالية، تصاعدت حدة التوتر في عدة مناسبات خلال اللقاء، حيث اشتبك اللاعبون في نقاط مختلفة في الشوط الثاني، وأبرز تلك المواجهات كانت بين ديبالا وغندوزي.

Paulo Dybala showed Matteo Guendouzi his shin pad of himself lifting the World Cup for Argentina during a heated exchange 🏆😅 pic.twitter.com/oQot9fIgX8 — SPORTbible (@sportbible) April 6, 2024

وحدث نقاش حاد بين اللاعبين في الدقيقة 65 ليتطور الأمر لاشتباك غندوزي مع ديبالا ليمسك الفرنسي منافسه الأرجنتين من عنقه، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين والحكم لفض اشتباكهما.

Paulo Dybala and Matteo Guendouzi got into an altercation after Dybala showed his shin pad of himself lifting the World Cup for Argentina 😂 pic.twitter.com/naJp0bEjme — Football Hub (@FootbalIhub) April 6, 2024

ولكن ديبالا قرر تصعيد الموقف وأخرج واقي قصبة الساق الخاص به والذي يحمل صورة له وهو يرفع كأس العالم 2022، التي توج بها مع منتخب بلاده على حساب منتخب فرنسا الذي كان يضم في صفوفه غندوزي، ليخرج الأخير عن طوره.

🇦🇷💥🇫🇷 In last night’s Rome Derby, a tête-à-tête between Matteo Guendouzi and Paulo Dybala saw the Argentine pulling out his shinpad which has a picture of him lifting the World Cup on it

pic.twitter.com/9PKrJdeL4k — Tears at La Bombonera (@BomboneraTears) April 7, 2024

🚨🚨 Guendouzi and Dybala got into an altercation during the Derby del Cupolone... 😤😤🇫🇷⚔️🇦🇷



Paulo Dybala took off his shin pad, which features a photo of Argentina winning the World Cup against France, and showed it to Guendouzi.. 😭😭😭 pic.twitter.com/McPt0gvLl0 — Scarlett Audrey (@scarletAudrey10) April 7, 2024

واستمرت التوترات بين الثنائي بعد صافرة نهاية المباراة، حيث انتشرت صور لديبالا وهو يحتفل أمام غندوزي بفوز فريقه على لاتسيو بهدف دون رد.

واستعاد روما بهذا الفوز، نغمة الانتصارات بعد تعادله السلبي المخيب أمام مضيفه ليتشي فعزز موقعه في المركز الخامس في الدوري برصيد 55 نقطة، فيما مني لاتسيو بخسارته الـ13 هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين فتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع.

المصدر: sportbible