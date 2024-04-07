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ديبالا يخرج منافسه غندوزي عن طوره بصورة مستفزة (فيديو)

الرياضة

ديبالا يخرج منافسه غندوزي عن طوره بصورة مستفزة (فيديو)
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استفز نجم نادي روما، الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي لاتسيو، الفرنسي ماتيو غندوزي بطريقة لا تخطر على البال خلال مباراة فريقيهما أمس السبت في المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وكما جرت العادة في مباريات ديربي العاصمة الإيطالية، تصاعدت حدة التوتر في عدة مناسبات خلال اللقاء، حيث اشتبك اللاعبون في نقاط مختلفة في الشوط الثاني، وأبرز تلك المواجهات كانت بين ديبالا وغندوزي.

وحدث نقاش حاد بين اللاعبين في الدقيقة 65 ليتطور الأمر لاشتباك غندوزي مع ديبالا ليمسك  الفرنسي منافسه الأرجنتين من عنقه، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين والحكم لفض اشتباكهما.

ولكن ديبالا قرر تصعيد الموقف وأخرج واقي قصبة الساق الخاص به والذي يحمل صورة له وهو يرفع كأس العالم 2022، التي توج بها مع منتخب بلاده على حساب منتخب فرنسا الذي كان يضم في صفوفه غندوزي، ليخرج الأخير عن طوره.

واستمرت التوترات بين الثنائي بعد صافرة نهاية المباراة، حيث انتشرت صور لديبالا وهو يحتفل أمام غندوزي بفوز فريقه على لاتسيو بهدف دون رد.

واستعاد روما بهذا الفوز، نغمة الانتصارات بعد تعادله السلبي المخيب أمام مضيفه ليتشي فعزز موقعه في المركز الخامس في الدوري برصيد 55 نقطة، فيما مني لاتسيو بخسارته الـ13 هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين فتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع.

المصدر: sportbible

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