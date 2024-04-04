في مباراة غزيرة بالأهداف.. بالمر يقود تشيلسي لفوز دراماتيكي على مانشستر يونايتد

فوت مانشستر يونايتد فرصة الفوز على مضيفه تشيلسي بعدما حول تخلفه بهدفين إلى تقدم قبل أن يخسر 3-4 في الوقت بدل الضائع بهدفين لكول بالمر الخميس في المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي.

وعلى ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، وفي مباراة كانت ستشكل عنوان أي مرحلة لولا تقهقر الفريقين هذا الموسم، حقق تشيلسي فوزا مثيرا جدا على يونايتد لأول مرة في الدوري منذ 5 نوفمبر 2017 حين خرج منتصرا من ملعبه 1-0.

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وتقدم الفريق اللندني بهدفين عن طريق كونور غالاغير وكولر بالمر في الدقيقتين 4 و19، لكن يونايتد قلب النتيجة لصالحه بثلاثية سجلها أليخاندرو جارناتشو "ثنائية" وبرونو فيرنانديز (34، 39 و67).

وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، عاد بالمر لتنفيذها بنجاح، مسجلا هدف التعادل القاتل (90+10)، قبل أن يخطف اللاعب ذاته هدف الانتصار (90+11).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة، ليقفز للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 48 نقطة في المرتبة السادسة.

المصدر: وكالات