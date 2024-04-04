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الزمالك المصري يلغي مرانه بعد حالة وفاة مفاجئة في صفوفه

الرياضة

الزمالك المصري يلغي مرانه بعد حالة وفاة مفاجئة في صفوفه
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أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم بيانا نعى فيه المعد البدني للفريق محمد مدحت الذي وافته المنية بشكل مفاجئ اليوم الخميس.

وتوفي محمد مدحت خلال توجهه إلى مقر نادي الزمالك حيث كان مقررا أن يخوض الفريق تدريباته اليوم الخميس.

الزمالك المصري يلغي مرانه بعد حالة وفاة مفاجئة في صفوفهالمعد البدني للزمالك محمد مدحت

وعلى الفور، قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة  المدرب جوزيه غوميز، إلغاء مران الفريق الأبيض.

وكتب نادي الزمالك في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويستعد الزمالك لمواجهة مواطنه فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية الأحد المقبل، علما بأن الفريق الأبيض كان قد فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف.

المصدر: موقع نادي الزمالك

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