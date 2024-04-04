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ثنائي ليفربول يكسران صيامهما على أرض الملعب في لقاء شيفيلد (فيديو)

الرياضة

ثنائي ليفربول يكسران صيامهما على أرض الملعب في لقاء شيفيلد (فيديو)
Globallookpress
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قرر الحكم ستيوارت أتويل إيقاف مواجهة ليفربول وضيفه شيفيلد ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لبضع دقائق لمنح لاعبي الفريقين فرصة كسر صيامهم.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 25، ليتوجه مدافع ليفربول الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي ومحمد صلاح إلى جنب الملعب لكسر صيامهما خلال شهر رمضان.

ويأتي قرار الحكم بإيقاف المباراة، استجابة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز التي تنص على إيقاف المباريات لبضع دقائق حتى يتسنى للاعبين المسلمين كسر صيامهم قبل استئناف اللعب مجددا.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم ليفربول بهدف نظيف سجله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 17 إثر خطأ قاتل من حارس شيفيلد.

المصدر: RT

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