صلاح يقود ليفربول في مباراته ضد شيفيلد يونايتد

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الخميس في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول.

وشهدت التشكيلة أيضا تواجد المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي، عقب تعافيه من الإصابة.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو غوميز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي لعب مباراة أكثر من "الريدز".

المصدر: RT