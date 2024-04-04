نادال ينسحب من بطولة مونتي كارلو

قرر الإسباني رافائيل نادال، المصنف أولا عالميا سابقا، الانسحاب من دورة مونتي كارلو للألف نقطة في التنس، وذلك لأن "جسدي ببساطة لن يسمح لي بذلك" وفق ما أعلن يوم الخميس.

وقال ابن الـ37 عاما عبر حسابه على منصة "إكس": "للأسف، يجب أن أخبركم أنني لن ألعب في مونتي كارلو. جسدي ببساطة لن يسمح لي بذلك".

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

وأضاف الفائز بـ22 لقبا كبيرا أنه "حتى لو كنت أعمل بجد وأبذل قصارى جهدي كل يوم بكل الإرادة الممكنة للعب والمنافسة مرة أخرى في الدورات التي كانت مهمة جدا بالنسبة لي، فالحقيقة هي أني لا أستطيع اللعب اليوم".

And even if I am working hard & making the maximum effort every day with all the will to play and compete again at tournaments that have been very important for me, the truth is that I can’t play today. You have no idea how hard this is for me to not be able to play these events. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

وتابع "ليس لديكم أدنى فكرة عن مدى صعوبة عدم قدرتي على خوض هذه الدورات. الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو قبول الوضع ومحاولة النظر إلى المستقبل القريب، مع المحافظة على الحماس والرغبة في اللعب من أجل إعطاء نفسي فرصة لتحسين الأمور".

The only thing I can do is to accept the situation and try to look at the immediate future keeping the excitement and will to play in order to give me a chance for things to get better.

Thanks again to all, as always, for all the support and best wishes! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

وغاب نادال عن معظم دورات موسم 2023 بعدما خضع لعمليتين جراحيتين لمعالجة وركه وتعرضه لإصابات في بطنه، ولم يخض هذا العام سوى دورة بريزبين الأسترالية في يناير، عندما عانى تمزقا عضليا.

وفي فبراير الماضي، خسر نادال مباراة استعراضية في لاس فيغاس أمام مواطنه النجم الصاعد كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا، ثم انسحب بعدها من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من دورة قطر، وصولا أخيرا إلى دورة إنديان ويلز، أولى دورات ماسترز للألف نقطة، قبل أن يغيب اسمه عن دورة ميامي.

وكان من المفترض أن يسجل النجم الإسباني عودته في مونتي كارلو التي تنطلق الأحد المقبل وحيث توج باللقب ثماني مرات متتالية بين 2005 و2012 ثم ثلاث مرات متتالية بين 2016 و2019، لكنه اتخذ الخميس القرار بالانسحاب ليغيب بذلك عن ملاعب الإمارة للموسم الثالث تواليا.

المصدر: وكالات