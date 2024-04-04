أحضر مسدسا إلى صالة التدريب.. الحكم بالسجن على مقاتل روسي لـ3 سنوات

حكم على أحد مقاتلي الفنون القتالية MMA سيراج الدين مرتزالييف، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين لحيازته سلاحا بشكل غير قانوني.

وكان المقاتل الروسي ظهر علنا بمسدس أكثر من مرة، بما في ذلك أثناء التدريب في صالة الألعاب الرياضية، وخلال تصوير أحد البرامج.

وسبق مرتزالييف أن أخبر متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي أنه يحمل مسدسا حتى للتدريب، وهذا ما يؤكده مقطع الفيديو الموجودة على الإنترنت.

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وبالعودة إلى يوليو 2023، أثناء تفتيش منزله، تم العثور على مسدس من طراز Retay 17 عيار 9 ملم، والذي تم تحويله من مسدس فارغ إلى سلاح ناري.

وخلال المحاكمة، ذكر المقاتل أنه لم يكن على علم بالخصائص القتالية للسلاح وقام بشرائه عبر الإنترنت في شكله المعدل، وفقا لقناة "ماش" على منصة "تيليغرام".

ولم يحقق مرتزالييف نجاحا كبيرا في الفنون القتالية ​​​​MMA، إذ خسر نزاله الوحيد أمام نيكولاي بيلوزيرتسيف.

المصدر: championat.com