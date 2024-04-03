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مفاجأتان في تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا

الرياضة

مفاجأتان في تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا
Globallookpress
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أجرى مدرب نادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، تعديلين مفاجئين على التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر غوارديولا الاحتفاظ بهداف فريقه، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء فيما دفع بالأرجنتيني جوليان ألفاريز والبلجيكي جيريمي دوكو بدلا منهما.

وجاءت تشكيلة مان سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: أورتيغا.

الدفاع: غفارديول - دياز - أكانجي - ريكو لويس.

الوسط: رودري - سيلفا - دوكو.

الهجوم: فودين - ألفاريز - غريليش.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري برصيد 64 نقطة، ويتخلف بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطتين عن أرسنال الوصيف.

في حين يشغل أستون فيلا المركز الرابع مع 59 نقطة.

المصدر: RT

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