أولمبياد باريس.. اختيار11 حكما عربيا لإدارة مباريات كرة القدم

اختارت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء، 98 حَكماً وحكمةً من 45 دولة بينهم 11 عربيا لإدارة مباريات منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وضمت لائحة الحكام 21 حكما للساحة و42 حكما مساعدا، و20 حكما لتقنية الفيديو، و6 حكام دعم.

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واختارت اللجنة أربعة حكام عرب للساحة هم الإماراتي عادل علي النقبي، والموريتاني دحان بيدا، والسوداني محمود علي إسماعيل، والمغربية بشرى كربوبي، وأربعة حكام مساعدين هم الجيبوتي أحمد عبد الرزاق، والإماراتيان سبت عبيد سرور وأحمد سعيد الراشدي، والمغربية فتيجة الجرموني، وثلاثة للفيديو هم القطري خميس المري، والمصري محمود عاشور، والجزائري لحلو بن براهم.

وسيستفيد الحكام في الأولمبياد من مساندة تقنية خط المرمى وحكم الفيديو المساعد "الفار" وتقنية التسلل شبه الآلية.

وتنطلق منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، في 24 يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل الافتتاح الرسمي للدورة الأولمبية، وتختتم بالمباراة النهائية على ملعب "بارك دي برنس" في التاسع من أغسطس، بينما تبدأ منافسات كرة القدم للسيدات في 25 يوليو، وتنتهي في العاشر من أغسطس بالمباراة النهائية على الملعب ذاته.

المصدر: أ ف ب